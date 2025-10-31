Слави Трифонов.
"Фокус" публикува целия текст без редакторска намеса:
Е, с него наистина сме израснали с Бах, Хайдн, Моцарт и Бетовен, но явно в душата си оставаме едни селяндури. И затова сътворихме това, което сега ще чуете. Кръстих го "Жълтите павета“.
P.S. Откакто имам "Фейсбук“, съм получил 602 000 коментара под моите постове. Една голяма част от тях са ваши и, независимо дали са положителни или отрицателни, аз искам да ви благодаря, защото те са ми давали ясни насоки за това, което правя или ще направя. Но една немалка част от тези коментари са на тролове, аватари и всякакви други подобни твари. И, обективно погледнато, аз давам възможност на хора с нисък морал да изкарват пари благодарение на гнусотиите, които пишат под моите постове.
Навремето така беше с жълтите вестници. Аз заведох 18 дела, спечелих ги всичките, а всички пари, които получих, дарих на деца в неравностойно положение. Сега не мога да направя това, защото всички тези тролове и аватари умело са скрити в сървъри в най-различни държави по света. Затова искам още веднъж най-искрено да благодаря на всички хора, които са си правили труда да коментират моите постове - независимо дали са се изказвали положително или отрицателно. Но няма да продължавам да давам възможност на въпросните твари да изкарват пари благодарение на мен. Затова за известно време ще спра коментарите под моите постове.
Слави Трифонов: Няма да продължавам да давам възможност на въпросните твари, да изкарват пари благодарение на мен
