Слави Трифонов в публикация в личния си Facebook профил.
"Също така е ясно, че президентската институция, която първо създаде, а после освети партията на шарлатаните, днес е влязла в договорка с тях", допълва той.
По думите му отсега е ясно, че служебният кабинет не е безпартиен, не е безпристрастен и ще изпълнява най-съкровеното желание на ПП-ДБ - избори с "тяхно МВР“.
"Това, което ни очаква, са нечестни избори и замитане на връзките на ПП-ДБ с трагедията в Петрохан", подчерта Трифонов.
Слави Трифонов: Очаква се замитане на връзките на ПП-ДБ с трагедията в Петрохан
