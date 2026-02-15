Слави Трифонов.
ФОКУС публикува цялото му изявление без редакторска намеса:
Днес гледах продължението на паническите действия на ППБД, които включиха и клакьорите си от двете частни национални телевизии - БТВ и Нова. По Нова телевизия Лора Крумова ронеше сълзи, интервюирайки майката на едно от убитите момчета, и двете страдаха колко добър човек е бил убиецът Ивайло Калушев. За майката на това момче не знам, не знам как е възможно да оправдаеш убиеца на детето си. Това е толкова чудовищно и ненормално. Но ми е интересно дали Лора Крумова осъзнава колко откачено и нелепо изглежда отстрани, защитавайки подобна теза.
По БТВ Светльо Иванов беше поканил един от спонсорите на сектата - кмета Васил Терзиев. Той потвърди, че много пъти е ходил в хижата и те са му били приятели. Потвърди също, че им е дарил пари, но, забележете, превел ги е в частната сметка на един от тях, а не на официалната сметка на това ужасяващо НПО. За пореден път ще кажа, че с това интервю кметът Терзиев затвърждава позицията ми, че трябва веднага да си подаде оставката.
Още по-интересно беше, че и по двете телевизии, в синхрон, заговориха, че искат международно разследване. Значи така. Не им харесват показанията на сексуално малтретираните жертви. Не им харесват странните сексуални практики. Не им харесват откритите доказателства за убийствата. Не им харесва, че са финансирали сектата. Не им харесва, че са легитимирали цялата ужасия с подписи на министрите си. Не им харесва, че тяхното МВР с Рашков е осигурило пълна липса на контрол. Не им харесват изводите. И гледат да спрат всичко с искане за международно разследване.
Затова вижте сега - каквото и да не ви харесва, и ФБР да дойде, и Хорейшио да дойде, местопрестъплението е ясно.
И ППДБ рано или късно ще трябва да отговарят. Ще ви кажа моето мнение. Педофилите са най-гнусната част от човешкото общество. И не по-малко гнусна част са хората, които ги защитават. Така мисля аз!
Слави Трифонов: ПП-ДБ рано или късно ще трябва да отговарят
© Ладислав Цветков
Още по темата
/
Калин Стоянов: Разрешителното за 16 оръжия на единия от загиналите в Петрохан е подписано от началника на РУ-Монтана
15.02
Борислав Сандов за "Петрохан": Публичният ми образ е сринат, макар и да нямам пряка връзка с този криминален случай
15.02
Проф. Николай Овчаров: Това, което беше разкрито по случая "Петрохан – Околчица", е подражание на будистки практики
14.02
Тошко Йорданов: Цялата структура около сдружението в Петрохан е функционирала с държавна подкрепа
14.02
Още от категорията
/
Илиян Василев: Ако новината, че Делян Добрев напуска ГЕРБ се окаже вярна - това означава дълбока имплозия в партията
15.02
Костадин Ангелов: В политическата формация не е постъпвала информация за напускането на Делян Добрев
15.02
Наталия Киселова: Начинът, по който функционира ръководството на Народното събрание и правителството показва стремежа на ГЕРБ да доминира
15.02
Георги Първанов: Излизането на Радев година преди края на мандата не беше коректно от гледна точка на представата за институцията държавен глава
15.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Майката на Николай Златков: Ивайло Калушев има завещание, знам ка...
20:03 / 15.02.2026
Имотен експерт: Ако някой реши да купува жилище сега, разликата с...
20:02 / 15.02.2026
Бойко Борисов: С Делян Добрев не сме имали разногласия
17:30 / 15.02.2026
Майката на Калушев: Синът ми говореше за смъртта и искаше да не с...
17:29 / 15.02.2026
Делян Добрев проговори, каза дали напуска ГЕРБ
15:51 / 15.02.2026
До 4-ти март Румен Радев внася за регистрация в ЦИК коалиция с яс...
15:02 / 15.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.