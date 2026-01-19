Румен Радев като "добре дошъл“ на политическия терен в България. Това написа председателят на "Има такъв народ" Слави Трифонов минути след като президентът Румен Радев обяви, че подава оставка.
"Аз ще продължавам да защитавам традиционните български ценности, ще продължавам да защитавам българите в Северна Македония и ще продължавам да смятам, че нелегалните имигранти нямат място в страната. "Има такъв народ" е ясно позиционирана като дясна, традиционна, консервативна партия", написа той.
Слави Трифонов: Приветствам господин Радев като "добре дошъл" на политическия терен
Neka da e lqto
преди 7 мин.
С лопатата да ги риниеш тия! Ще прави партия и ще захапи кокала от всякъде ,без ама сега това ,ама сега онова!И ще ми вкарва пръдните си миризливи от всякъде ,тъпанари!
Кошмар
преди 27 мин.
Когато переше чевените пари не беше десен ....
Fen16block70
преди 1 ч. и 1 мин.
Славуцата се е разпенявил.Но той не е пилот. Минаваме на автопилот от днес. Дано и неуморният не избяга,че тогава и Диван Диван с голямото Д ще се види в чудо.
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.