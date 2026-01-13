Слави Трифонов коментира вандалството над българското посолство в столицата на Република Северна Македония. По думите му омразата на съседите ни е от години и го е видял лично. "Насила хубост не става. Ще гледате Европейския съюз през крив макарон", заключи той в публикация във Фейсбук.
Ето какво пише още той:
"Не знам дали знаете, но някакъв човек в Северна Македония се е приближил до входната стъклена врата на българската дипломатическа мисия в Скопие, счупил стъклото и си тръгнал. Има го заснет на охранителните камери. Може би ще си кажете: какво пък толкоз - едно стъкло. Е, да де, ама въпросът не е в счупеното стъкло, а в отношението. Обикновено искаш да счупиш стъклото на този, дето не го харесваш, или пък направо си го мразиш.
Преди много години съм бил в Скопие и никога няма да забравя как се стъписах, когато видях пред българското посолство, на отсрещната стена, огромен надпис с големи черни букви: "БУГАРИ МРЕТЕ". Оттогава досега нищо не се е променило. Много приказки са изприказвани, много опити са направени, и то основно от България, но подобряване на отношението на македонците към нас няма - и това е. "БУГАРИ МРЕТЕ" си стои и македонците не щат да го изтрият.
Ами добре. Като не искате - добре. Мъдрият български народ има подходяща поговорка: "На сила хубост не става". Тогава, щом не щете, вие ще си стоите в Северна Македония, ще гледате глупавите, гнусни черни надписи, ще чупите от време на време по някое стъкло, ще мечтаете скришом да имате български паспорти, ще идвате по възможност на море в Слънчев бряг, ще пращате децата си да учат в България и ще гледате Европейския съюз през крив макарон. Щото, обективно погледнато, вие точно това заслужавате.
Пропуснах да кажа, че през това време аз ще продължавам с огромен кеф да пея български народни песни от Пиринския край", пише още Трифонов.
Слави Трифонов: Ще гледате Европейския съюз през крив макарон!
©
Още по темата
Още от категорията
/
Координационният център за еврото: Хора без сметка в банката ще превалутират само с лична карта до 5 хил. евро
12:42
Ген. Гяуров: България се намира в опасна ситуация, използваме остарели документи за националната сигурност
11:48
Адвокат Петрова: Репродуктивна или естетична медицина са несъществуващи специалности, а пациенти са въведени в заблуда и търпят последици
12.01
Петър Ганев: Нормално е да има закръгляне на цените. Това улеснява транзакциите на пазара и връщането на ресто
12.01
Докладът за състоянието на националната сигурност бе приет на заседание на Съвета по сигурност към МС
12.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Fen16block70
преди 53 мин.
Те това е истински муж.Той е Слави този истински муж. Време му е да се ожени мисля си аз. Да си пръцкат под юргана с оная сладурана. Хайде Слави ожени се!Поне едно смислено нещо направи в този живот. България цяла сега тебе гледа! 7/8 е друга бира!Никой не му е интересна. И виж там сметките!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.