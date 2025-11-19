Слави Трифонов публикува днес остър коментар в социалната мрежа Facebook, провокиран от решението на Софийския районен съд да оправдае Лена Бориславова по делото за ползване на фалшифициран документ. Според него, въпреки съдебното решение, фактът за фалшивия подпис остава, а от него се е възползвал бившият премиер Кирил Петков.
"Невинен няма“
"На първа инстанция съдът реши – Лена Бориславова е невинна, не е фалшифицирала подписа на шефа на сдружение
"Корал". Подписът е фалшив. И това реши съдът. Ама не е сигурно дали го е фалшифицирала Лена“, пише Трифонов.
Той поставя акцент върху политическите последици от фалшифицирания документ, като подчертава, че именно благодарение на него Кирил Петков е станал министър в първия служебен кабинет на Стефан Янев през 2021 г.
"Но е сигурно, че Кирил Петков стана министър благодарение на този фалшив подпис. Заболя ме главата“, заявява лидерът на ИТН и пита: "Има ли някой невинен в цялата тази история? Лена ли? Киро ли? Или съдът?“
В публикацията си Трифонов цитира и Атанас Русев от сдружение "Да запазим Корал“ – човекът, чийто подпис е бил използван върху документа.
"Разбирате ли сега каква точно КОЧИНА е съдебната ни система и цялата ни ‘държава’? Въпреки неопровержимите доказателства, десетки свидетелски показания, виновният е изкаран невинен.“
По думите му, решението е "залогът за скоропостижната оставка на Кирил Петков“. Той завършва с тежка оценка за състоянието на институциите: "Точно в тази кочина живеем и който може да мисли, разбира кои са най-най-големите свине в тази ‘държава’.“
Вчера състав на Софийския районен съд призна Лена Бориславова за невиновна по обвинението, че умишлено се е ползвала от неистински документи. Съдът прие, че подписите са неавтентични, но липсват безспорни доказателства, че тя е авторът на фалшификацията или че е знаела за нея. В мотивите си съдът посочва, че до електронния ѝ подпис са имали достъп и други служители от кантората, в която е работила.
Днес стана ясно, че Софийската районна прокуратура е внесла протест срещу оправдателната присъда, което означава, че делото ще продължи на по-горна инстанция.
В края на своята публикация Слави Трифонов обобщава позицията си с остри думи към лидерите на "Продължаваме промяната“:
"Тези хора, които съдът ги оправда, са лъжци. Мислят се за повече от другите.“
videv
преди 5 ч. и 3 мин.
Я виж ти ! Главният лъжец на републиката станал обвинител :):):)
