Слави Трифонов излезе с интересен пост в мрежата днес. Критиката е насочена към министъра на земеделието Иван Христанов и неговите назначения.
ФОКУС публикува пълния пост на Трифонов, без редакторска намеса:
Преди три месеца, на 30 ноември 2025 г., в 7.40 сутринта на улица "Бузлуджа“ в София, Десислава Николова е задържана с полиетиленово пликче, съдържащо бяло прахообразно вещество, което след тестване е установено като амфетамин. Откарана е за 24 часа в 6-о районно, като ѝ е повдигнато обвинение по член 354а от Наказателния кодекс. Този член санкционира производството, преработването, придобиването, държането, разпространението, превоза, пренасянето и укриването на наркотични вещества.
И всичко това щеше да е просто информация за поредната наркоманка, заловена с наркотици, ако въпросната Десислава Николова всъщност не е новото назначение на министъра на земеделието Иван Христанов за PR на неговото министерство. Освен всичко друго, тя е председател на младежката организация на ДБ.
Тоест след няколко пъти арестувания Цицелков, който вече не е "министър на честните избори“, арестуваните и заловени с наркотици в екипа на служебното правителство се увеличават. И съвсем логично министърът на земеделието Иван Христанов трябва да последва примера на Цицелков и веднага да си подаде оставката. В българското политическо пространство не бива да има никаква толерантност към хора, употребяващи или разпространяващи наркотици.
Присъствието на такива хора в изпълнителната власт е унижение за страната. В целия цивилизован свят към подобни хора, особено ако са политици, няма абсолютно никаква търпимост.
Така че още веднъж - Христанов веднага да си подаде оставката!
