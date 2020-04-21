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Ñëàâè Òðèôîíîâ êúì Áîðèñîâ: Êàê ìîæå äà ïëàøèø òàêà õîðàòà?
Àâòîð: Åêèï Varna24.bg 17:08 / 21.04.2020Êîìåíòàðè (39)325
© ÁÃÍÅÑ
Ñëàâè Òðèôîíîâ îòíîâî èçïîëçâà ñîöèàëíèòå ìðåæè, çà äà êðèòèêóâà Áîéêî Áîðèñî è âçåòèòå îò íåãî ìåðêè. Äúëãèÿ å ìíåíèå, ÷å ïðåìèåðúò òðÿáâà äà áúäå ïîäâåäåí ïîä íàêàçàòåëíà îòãîâîðíîñò çà óìèøëåíî âñÿâàíå íà ïàíèêà ñðåä íàñåëåíèåòî: 

Ïðåäè 17 äíè ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿò Áîéêî Áîðèñîâ çàÿâè ñ äðàìàòè÷åí ãëàñ, ÷å ñëåä äâå ñåäìèöè â Áúëãàðèÿ ùå äîéäå Àäúò. Ïðåäñòàâåòå ñè ñåãà, ÷å òîâà íåùî ãî êàçâà ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿò íà åäíà íîðìàëíà åâðîïåéñêà äúðæàâà. Ïðèìåðíî Õîëàíäèÿ, Ãåðìàíèÿ, êîÿòî è äà å. Âåäíàãà, àìà âåäíàãà ìåäèèòå, îáùåñòâîòî, îïîçèöèÿòà, àáå âñè÷êè ùå ñêî÷àò è ùå çàïî÷íàò äà ïèòàò: Êàê ùå ãîâîðèø òàêà, èìàø ëè èíôîðìàöèÿ, êîÿòî íèå íÿìàìå? À äîðè è äà èìàø, çàùî ïëàøèø õîðàòà?

Òà, òè ñè ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåë, òðÿáâà äà ñå ãðèæèø òå äà áúäàò ñïîêîéíè! Ùå ãî äúðæàò îòãîâîðåí è â êðàéíà ñìåòêà åäíî òàêîâà èçêàçâàíå ùå ìó êîñòâà ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëñêèÿ ïîñò.

Íî òúé êàòî íå ñìå â íîðìàëíà åâðîïåéñêà äúðæàâà, íèòî ñìå â Õîëàíäèÿ, íèòî ñìå â Ãåðìàíèÿ, à ñìå â Áúëãàðèÿ- òóê ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿò ïðåäè 17 äíè èçïëþùÿ òîâà òâúðäåíèå, ÷å ñëåä äâå ñåäìèöè ùå äîéäå Àäúò. Æóðíàëèñòèòå ãî çàãëåäàõà ñ ïðåìðåæåí ïîãëåä, âúçêëèêíàõà "áóëþ-áóëþ-áóëþ" ñ óïëàøåí è óæàñåí ãëàñ, à îáùåñòâîòî ñå çàêëþ÷è îùå ïî-çäðàâî çàä âðàòèòå ñè…è çà÷àêàõìå.



È àç ïîíåæå ñúì ÷àñò îò îáùåñòâîòî è æèâåÿ è ðàáîòÿ â Áúëãàðèÿ, ñå îïèòàõ äà êàæà: Àáå, íèòî å ïðàâèëíî äà ñå ãîâîðè òàêà, íèòî èìà îñíîâàíèÿ çà ïîäîáíî òâúðäåíèå.

È îòêúäå íàêúäå òè, Áîéêî Áîðèñîâ, â òàçè íåíîðìàëíà ñèòóàöèÿ ùå èçïîëçâàø ïîäîáíè áèáëåéñêè òåðìèíè?! Ñèãóðíî ñè áèë â Àäà è çíàåø êàêâî å òàì è ñåãà ñå îïèòâàø äà íè ïðåäóïðåäèø. Å, äà, àìà Àäúò íå äîéäå!

È òè èçëúãà çà ïîðåäåí ïúò. È ñåãà êàêâî? Àìè, ñëåäíîòî – òè òðÿáâà äà ïîíåñåø îòãîâîðíîñò çà òîâà. Þðèäè÷åñêà è ìîðàëíà. Þðèäè÷åñêà, çàùîòî ñè ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåë, à íå ãóðó è íå ãîâîðèø íà ñåêòà, à íà öÿë åäèí íàðîä. È ïî ñìèñúëà íà çàêîíà, òè íàðóøàâàø ÷ëåí 326 îò Íàêàçàòåëíèÿ êîäåêñ çà âñÿâàíå íà ïàíèêà. À ìîðàëíà îòãîâîðíîñò, çàùîòî, ãîñïîäèí Áîðèñîâ, ìèíèñòúð- ïðåäñåäàòåëÿò òðÿáâà äà å äîáúð ÷îâåê. Äîáúð, ãðèæîâåí, îòãîâîðåí, ìîðàëåí. Íå ñè ëè ñúãëàñåí? À íå ÷îâåê, êîéòî ïëàøè õîðàòà ñàìî è ñàìî, çà äà å ñàìîäúðæåö â èçâúíðåäíî ïîëîæåíèå, çàùîòî òîâà àäñêè ìíîãî ãî êåôè. Àç çíàì, ÷å òè íÿìà äà ïîíåñåø íèêàêâà îòãîâîðíîñò, çàùîòî ïðîêóðîðúò å çàåò ñ äðóãî, à â ìîðàëåí ïëàí êîé ùå òè ÿ ïîòúðñè? À? Êîé? Òè è íà òîâà ðàç÷èòàø, ÷å âñúùíîñò íèêîé íÿìà äà òè ïîòúðñè íèêàêâà îòãîâîðíîñò…. Çàñåãà!



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Àâòîðà íà Êó-Êó Áåëåíå ëè ïîïèòà??? ðŸ¤£ðŸ˜‚ðŸ¤£ðŸ˜‚
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×åòåø êîìåíòàðè è íÿìà íóæäà äà ñå ÷óäèø çàùî Áúëãàðèÿ å â òîâà ñúñòèÿíèå. Âèå äðàãè õîðà, ñòå òîïëîâà òúïè è åëåìòàðíè.
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Òîÿ ïúê íå ñå ñïðÿ. Äà èçâëè÷à ïîëçà íà ãúðáà íà äðóãèòå. Ïîâðúùàì ñå îò íåãî
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Ñìåøíèê ñè òè è ãëåäàø âñå ñúðäèòî âñå åäíî íÿêîé òè å èçÿë íå ñàìî äåñåðòà à è îñíîâíîòî ÿñòèå.
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Îò÷àÿí è ñå ÷óäè êàê äà ñòàíå èíòåðåñåí õàõàõà.
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Âúâåäîõìå ìåðêè áëàãîäàðåíèå íà êîèòî ñìå ÂÒÎÐÈ â öÿëà Åâðîïà ïî íàé íèñêà ñìúðòíîñò è íàé ìàëêî çàðàçåíè.....àêî ñëóøàõìå òîçè ïîìèÿð äàëè ñåãà íÿìàøå äà å ÀÄ-à????Áîéêî å íàé äîáðîòî êîåòî ìîæåøå äà íè ñå ñëó÷è â òàçè êðèçà , áëàãîäàðåíèå íà ïðîñòàöè êàòî ñëàâè ñåãà ùÿõìå äà áðîèì êîâ÷åçè ,è íÿìàøå êîé äà íè ëåêóâà !ÎËÈÃÎÔÐÅÍ!
Aíîíèìåí
ïðåäè 37 ìèí.
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Íå õàðåñâàì Ñëàâè íî òîçè ïúò å ïðàâ.!!! Êàêâî íè äàäå äúðæàâàòà â òàçè êðèçà.?? Êàêâî äàäîõà â Ñúðáèÿ,Ãúðöèÿ,Òóðöèÿ,Ìàêåäîíèÿ..Çà åâðîïåéñêèòå äúðæàâè äà íå ãîâîðè..Áîéêî å åäèí ñòðàõëèâ íàäóò ÏÓßÊ...Êàêâîòî ìó íàðåäÿò òîâà ïðàâè,à âèå êîèòî ãî çàùèòàâàòå ñòå ñúùèòå ìèøîöèèèè
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Ìíîãî ïîâå÷å ñå ñòðÿñêàì êàòî ìó âèäÿ îêîêîðåíàòà ôèçèîíîìèÿ, à íå îò ïîðåäíàòà ãëóïîñò êîÿòî ùå èçðúñè. Çàùî íå ñè ãëåäàø ïñåâäî ìóçèêàòà. Íå ðàçáðà ëè, ÷å âå÷å ñè èìàõìå åäèí òàêúâ êàòî òåá - êàçâàøå ñå Áàðåêîâ, à è òîé îò âðåìå íà âðåìå ñå ïðîáâà ïàê äà ñå ìÿðêà òóê òàì. À èíà÷å çà òîâà êîåòî ïëþåø ìîæåøå äà ñè ïðàâ ,àêî ñòàâàøå âúïðîñ êàêòî òè ñàì êàçâàø çà Íèäåðëàíäèÿ, à íå çà ÁÃ. ÒÀÊÀ ,×Å ÏÈÈ ÅÄÍÎ È ÑÈ ÆÈÂÅÉ ÆÈÂÎÒÀ Â ÎÃÐÎÌÍÀÒÀ ÊÚÙÎÂÈËÀ È ÏÐÈ ÏÐÈßÒÍÀÒÀ ÊÎÌÏÀÍÈß ÍÀ ÎÕÐÀÍÀÒÀ.
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Íå ìå ïëàøè Áîðèñîâ, íèòî Ìóòàô÷éñêè. Ñ èíôîðìàöèÿòà êîÿòî ïîäàâàò, ìîãà äà ñå ñïðàâÿ. Ïëàøè ìå ëèïñàòà íà óì â òàêèâà êàòî Òðèôîíîâ è ïîñëåäîâàòåëèòå ìó, êîèòî ÿâíî ñå ïðèåìàò êàòî ïóáëèêà íà ôèëì, è âìåñòî äà ìèñëÿò è àíàëèçèðàò òîâà êîåòî ñå ñëó÷âà, òå ñå îòíàñÿò êàòî ïóáëèêà íà øîó. Ñ ïúðâî ñèãíàëíà åìîöèÿ è èðàöèîíàëíî ïîâåäåíèå. È êîëêîòî ïî áúðçî îñúçíàÿò, ÷å íå ñìå ïóáëèêà íà ïðîæåêöèÿ íà ôèëì íà óæàñèòå, à òîâà ñå ñëó÷âà â ðåàëíèÿ æèâîò, ñå íàäÿâàì íà ïî ðàçóìíî ïîâåäåíèå. Íå ÷å î÷àêâàì äà ïîìàãàò. Íÿìàò íèâî, íî ïîíå äà íå ïðå÷àò.
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Ó÷èíäîëñêè ñåëÿíèí .....ìíîãî äîëíî ãîâåäî!
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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Âèæ îùå:
Âàðíåíêà: Îãðîìíî, ãëàäíî è èçïëàøåíî äîìàøíî êó÷å ñêèòà èç Âàðíà, íÿêîé òúðñè ëè ãî?
10:16 / 21.04.2020
Ó÷åíè îò ÑÀÙ: Ïèêúò â Áúëãàðèÿ âå÷å å ïðåìèíàë
20:09 / 19.04.2020
Ïúðâè ïîäðîáíîñòè çà æåñòîêàòà êàòàñòðîôà, â êîÿòî çàãèíà Ìèëåí Öâåòêîâ
22:44 / 19.04.2020
Çàòâàðÿò ïúòíà îòñå÷êà âúâ Âàðíà çàðàäè ïðåàñôàëòèðàíå
12:45 / 21.04.2020
Êàëèíà Öâåòêîâà: Îáè÷àì òå, òàòè!
17:14 / 20.04.2020
Ñèìîíà Öàíêîâà å ìîìè÷åòî, ïúòóâàëî â äæèïà, êîéòî óáè Ìèëåí Öâåòêîâ
12:59 / 21.04.2020
Ïðèÿòåëè íà Ìèëåí ñòàðòèðàõà äàðèòåëñêà êàìïàíèÿ â ïîëçà íà äåöàòà ìó
22:34 / 20.04.2020
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