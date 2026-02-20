служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев е извикал при себе си главния секретар на МВР, неговия заместник, директора на ГДНП и всички разследващи по случая "Петрохан“.
Министърът е казал на всички, че трябва да си подадат оставките. Това написа в профила си във Facebook Слави Трифонов.
Ако всичко това е вярно, това е чудовищен скандал! Имаме пряка намеса на изпълнителната власт, в лицето на Емил Дечев, върху криминално разследване, в което има набъркани политици. А самият министър е от политическото крило на същите набъркани политици.
Ако това е вярно, ние наистина сме в много неприятна ситуация. На една политическа партия не ѝ харесва, че един ужасен скандал с шест смъртни случая се свързва с нея. Въпросната политическа партия си има служебно правителство и сега се опитва да заличи следите си в този мръсен скандал.
Още веднъж ще кажа - дано да не съм прав, но ако всичко това е вярно, това правителство трябва да си ходи веднага, а президентът Йотова да назначи друго правителство.
Даскала1
преди 32 мин.
На този скелет само му дрънкат чолюстите... Да си гледа болного здраве и да си обере пекинезчетата от Парламента. Бог да го прости!
