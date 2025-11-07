Слави Трифонов за закона за "Лукойл": Правилно, точка по въпроса!
Казано на човешки език - днес депутатите в Народното събрание направиха необходимото и правилното, за да не остане България без бензин, дизел и авиационно гориво. Това написа във Фейсбук лидерът на ИТН Слави Трифонов.
"Това се наложи, защото САЩ наложиха санкции срещу двете най-големи руски петролни компании, едната от които е "Лукойл“, която пък е собственик на нефтозавода в Бургас. Той произвежда горивата не само за България, а и за всички балкански държави.
Затова не мога да схвана нелогичния вой от страна на някои хора срещу този закон. Истината е, че днес опозицията работеше директно срещу всички български граждани. Защото, ако този закон не бе приет, след петнайсетина дни щяхме да осъмнем с празни бензиностанции.
И кой тогава щеше да е виновен? ПП–ДБ ли? "Възраждане“ ли? Другите опозиционни партии ли?
Това е криза, която се появи изведнъж, породена от санкциите на САЩ, и затова днес управляващото малцинство направи единственото правилно нещо – защити интереса на българите.
Знам, че всеки може да говори каквото си иска, знам, че всеки може да лъже както си иска - при това напълно безнаказано, - но истината е такава. И истината е следната: това беше правилен ход за всички нас, които живеем на територията на нашата държава.
Защото над 60% от горивото ни идва от рафинерията в Бургас. И трябваше да се направи всичко, ама абсолютно всичко, за да се защити спокойствието на българите.
Бих го нарекъл "национално отговорно“, ама е тъпо клише - и затова ще си замълча.
Ще кажа само още веднъж, че е правилно. Безапелационно правилно. Точка по въпроса!", пише още Трифонов.
