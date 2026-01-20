Румен Радев подава оставка и обявява намерението си да влезе директно в активната политика – ход без прецедент в най-новата българска история. Темата предизвика остър дебат между политолога Цветанка Андреева и политическият анализатор Слави Василев. Двамата очертаха коренно различни прочити на случващото се.
Слави Василев потвърди публично, че ще участва в бъдещия проект на Радев, макар и "като редови член“. По думите му създаването на партията е въпрос на време и "всичко е подготвено“, въпреки че формално формацията все още не е обявена. Василев подчерта, че решението на Радев да прекрати предсрочно мандата си е "смел и рисков акт“, но според него – необходим и закъснял не е. Той го определи като "нов курс“, продиктуван от обществените нагласи и дългогодишния апел президентът да материализира политическото си влияние в партиен проект.
Василев изключи личното си участие в кандидатдепутатски листи и заяви, че кадровите решения ще бъдат взети от бъдещото партийно ръководство. Според него Радев умишлено е направил рязък разрез между президентската институция и партийната политика, за да избегне смесване на властови роли – за разлика от предишни примери в българската история.
На противоположната позиция застана Цветанка Андреева. Пред bTV тя заяви, че Радев "отдавна действа като политик“, като по думите ѝ е използвал президентската институция за изграждане на собствен проект. Според Андреева той вече е упражнявал реална изпълнителна власт чрез служебните кабинети и именно тогава е тествал възможностите си за еднолично управление.
Политологът отправи остри критики към геополитическата ориентация на Радев, определяйки го като "отявлен евроскептик“ и "представител на проруско влияние“. Според нея влизането му в парламентарните избори означава директна заявка за оперативната изпълнителна власт, каквато не е била наблюдавана от времето, когато БСП се бореше за първото място на национални избори.
Общото между двете позиции е признанието, че оставката на Румен Радев бележи нов етап в българския политически живот. Дали новият му проект ще се превърне в доминиращ фактор или ще задълбочи политическата поляризация – предстои да стане ясно с официалното му представяне и участието в предстоящите избори.
Слави Василев: Всичко е подготевно за партията на Радев, въпрос на време е
© bTV
Още по темата
/
Бивш началник на кабинета на Радев: Апелът към президента да се включи в политиката идва от отчаянието от сегашната политическа сергия
10:16
Проф. Пламен Киров: С този ход на президента, процедурата за избор на служебен премиер ще се забави
08:35
"ПП–ДБ ще се чувстват неудобно от прокремълските позиции на Радев": "Reuters" отразиха оставката на президента
19.01
Вигенин: Когато за милиони българи беше най-тъмно, президентската институция остана да свети като фар, който дава посока
19.01
Костадинов: На Радев ще му се наложи да отговаря на много въпроси, от които вече няма да може да се крие
19.01
Още от категорията
/
Крум Зарков: Евентуален проект на президента ще се позиционира стриктно в антикорупционната сфера
19.01
Изпълнителният директор на "Галъп": Не смятам, че има възможност и Румен Радев, и Илияна Йотова да подадат оставка - това би довело до държавнически сътресения
19.01
Гуцанов: Адекватните пенсии трябва да са най-важната цел на всяка промяна в пенсионната система
19.01
Рая Назарян за евентуално включване на президента в изборите: В ГЕРБ нямаме страх от Радев. Всеки има право да се включи
19.01
Иван Таков: Държахме да има конгрес преди изборите, който даде точно този нов заряд, който трябва на БСП
19.01
Икономисти с прочит на одита на Сметната палата: При еврофондовете корупционният риск рядко е "един човек взел подкуп"
19.01
Божидар Божанов: Поне една, а може би и две от управляващите партии няма да бъдат в следващия парламент
19.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.