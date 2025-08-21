ЗАРЕЖДАНЕ...
След 01.01.2026 г. и влизането на еврото: Край на РИНГС, ще плащаме в две валути само в брой
©
Клиентските плащания в левове, извършвани сега през платежната система, оперирана от "БОРИКА“ АД, включително бюджетните плащания, ще мигрират към Единната зона за плащания в евро (СЕПА), които ще се изпълняват съгласно техническите и бизнес изисквания, определени в приложимите европейски актове.
Платежната система БОРИКА ще премине към обработка на инициирани чрез платежни карти платежни операции в евро, чрез присъединяване към консолидирана платформа за ТАРГЕТ услуги.
От 1 януари 2026 г. за период от един месец левът и еврото ще са законни платежни средства на територията на страната (период на двойно обращение на лева и евро). Това означава, че през този един месец гражданите ще могат да извършват в двете валути само плащания в брой (в наличност).
През периода на двойно обращение 1–31 януари 2026 г. всички безналични преводи в национална валута ще се изпълняват съгласно приложимите в еврозоната бизнес и технически изисквания за плащания в евро, уточняват от банката.
Още по темата
/
Бивш социален министър: В 5 области 45% от населението са пенсионери, страхуват се, че еврото ще им намали пенсиите
19.08
Кредитен консултант: На пазара се наблюдава една лека истерия. Хората се тревожат и бързат да купят имот
19.08
Ако след 10 години намерите в дома си левове или стотинки, стана ясно дали ще можете да ги обмените в евро
19.08
Грешно ли ще бъде, ако надписът на българските монети от 2 евро "БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ" бъде изписан по този начин?
18.08
Ако имате спестени над 10 000 лв., които не са в банка, ето как най-лесно и бързо можете да ги обмените в евро
18.08
КНСБ: Цените в големите магазини са по-високи от малките, а продуктите на едро са с до 30% по-евтини
15.08
Още от категорията
/
Д-р Брънзалов: Няма друга държава с 8% здравноосигурителна вноска и едва 5% от БВП за здравеопазване
20.08
Здравният министър: В три лечебни заведения е установена отчетена, но неизвършена медицинска дейност
20.08
Правителството е открило пропуски в нормативната уредба за атракционите по морето, предприемат се спешни мерки
20.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
От септември нов тип контрол по пътищата: Камерите ще заснемат си...
22:03 / 20.08.2025
Това ли е причината за смъртта на 8-годишното дете в Несебър?
21:50 / 20.08.2025
Намушкаха мъж на столичен булевард
21:14 / 20.08.2025
Инструктор по парасейлинг с важно уточнение къде може да е бил пр...
20:46 / 20.08.2025
Жена загина на място при тежка катастрофа край Исперих
20:48 / 20.08.2025
МВР с данни за децата зад волана и катастрофите, които предизвикв...
20:17 / 20.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.