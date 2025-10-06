ЗАРЕЖДАНЕ...
След 15:00 ч. днес затварят напълно достъпа до "Елените"
Още от началото на бедствената ситуация щабът оказва съдействие на собствениците за изнасяне на най-необходимите им вещи от домовете. Днес, в светлата част на деня, ще бъде осигурен контролиран достъп през контролно-пропусквателен пункт, за да могат собствениците да вземат допълнителни лични вещи при необходимост. След 15:00 ч. на 6.10. достъпът се ограничава.
На всички евакуирани е осигурен подслон и необходимата грижа. Забраната за пребиваване на територията на в.с. "Елените“ ще остане в сила до второ нареждане.
Областният управител ще задейства системата БГ Алерт за своевременно оповестяване на забраната в района на селището, предаде bTV.
Вилното селище ще остане под 24-часова охрана от органите на МВР за недопускане на набези върху имуществото на евакуираните.
