ЗАРЕЖДАНЕ...
След 15:00 ч. утре затварят напълно достъпа до "Елените"
© Булфото
Още от началото на бедствената ситуация щабът оказва съдействие на собствениците за изнасяне на най-необходимите им вещи от домовете. И утре, в светлата част на деня, ще бъде осигурен контролиран достъп през контролно-пропусквателен пункт, за да могат собствениците да вземат допълнителни лични вещи при необходимост. След 15:00 ч. на 6.10. достъпът се ограничава.
На всички евакуирани е осигурен подслон и необходимата грижа. Забраната за пребиваване на територията на в.с. "Елените“ ще остане в сила до второ нареждане.
Областният управител ще задейства системата БГ Алерт за своевременно оповестяване на забраната в района на селището, предаде bTV.
Вилното селище ще остане под 24-часова охрана от органите на МВР за недопускане на набези върху имуществото на евакуираните.
Още по темата
/
Доц. Димитров за "Елените": Начинът, по който е усвоено това пространство, е комбинация между алчност и глупост
20:17
Костадин Костадинов: Строителен предприемач иска да строи по пътя между варненските квартали "Аспарухово" и "Галата" - там също има дере!
19:28
Здравко Василев: Случващото се е недопустимо. Време за мораториум срещу строителството по Черноморието
19:01
Кметът на Царево за думите на Асен Василев: Не ни отпуснаха поисканите пари за почистване на коритата на реките
17:57
Спасители след бедствието в "Елените": Няма нищо по-хубаво от благодарността в очите на хората
09:11
Още от категорията
/
Доц. Александров: Системата, каквато я заварваме в момента, няма ресурс да излезе от тази криза
18:38
Има сигнали за проблеми с активирането на нова банкова карта: Не вярвайте сляпо на съобщения като "ще отнеме само 2 минути", потърсете съдействие
12:59
Съединението през нов поглед: Документален филм разказва за събитието през погледа на потомците на апостолите от 1885
04.10
Ловният сезон е открит!
04.10
Препоръка: 60 работни дни остават до еврото в България, започвайте да внасяте парите си в банката!
04.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.