ЗАРЕЖДАНЕ...
След 45 дни в Съдебна медицина: Погребаха д-р Иса Али, загинал в автобуса, в който се вряза летящият автомобил
©
Това съобщиха от Районното мюфтийство в София в профила му във Facebook.
Публикуваме текста без редакторска намеса: "Д-р Иса Али бе погребан след 45-дневно забавяне в мюсюлманската част на гробищния парк в кв. "Орландовци“
На 30 септември 2025 г., след продължително административно и логистично забавяне от 45 дни, бе извършено погребението на д-р Иса Али – уважаван лекар, дългогодишен жител на България и активен член на мюсюлманската общност.
Дженазето се състоя в мюсюлманската част на Централните софийски гробища в квартал "Орландовци“. Погребалната молитва (дженазе намаз) бе водена от председателя на Висшия мюсюлмански съвет – Ведат Ахмед Ходжа, в присъствието на роднини, приятели, колеги и представители на мюсюлманската общност.
Кой беше д-р Иса Али?
Д-р Али е роден в Сирия и е живял в България близо 40 години. Пристигнал е като млад студент, за да изучава медицина, и е специализирал гинекология. През годините той е работил активно в сферата на здравеопазването и е подпомагал хора в нужда – включително бежанци и социално уязвими лица, предлагайки им жилища на достъпни цени и медицинска помощ.
Въпреки приноса си, през последните години от живота си д-р Али е живял в изключително трудни условия – без постоянни документи и право на работа, след като разрешението му за пребиваване в страната било отнето. Той е подавал молба за международна закрила, но тя е била отхвърлена.
Според свидетели, д-р Али е отказал предложения да сътрудничи на служби, което е поставило допълнителни пречки пред възстановяването на легалния му статут. Загубил е и собственото си жилище. Живял е скромно, но е останал верен на принципите си и отдаден на помощта към обществото.
Обстоятелства около смъртта:
На 16 август 2025 г. д-р Иса Али загива трагично при тежък пътен инцидент на бул. "Константин Величков“ в София. Автомобил се врязва в автобус от градския транспорт. При сблъсъка има ранени, а д-р Али е сред жертвите. Според близките му, той е напуснал дома си по спешност, за да помогне на човек, който го е потърсил за помощ по телефона малко преди катастрофата.
След смъртта – нови трудности
След смъртта на д-р Али, тялото му престоява в Съдебна медицина в продължение на 45 дни поради липса на документи, близки роднини и административна яснота. В крайна сметка, със съдействието на представители на мюсюлманската общност и Районно мюфтийство София, тялото беше освободено и погребението беше организирано според ислямските принципи.
Почит и признателност:
Д-р Али ще бъде запомнен с професионализма си, човечността и ангажираността си към хората. Загубата му оставя дълбока следа не само сред тези, които са го познавали, но и сред цялата общност, която се възхищаваше на неговата скромност, доброта и непоколебим морал.
Още по темата
/
Вижте как изглежда автобусът, след като джигитът с летящия автомобил се заби в него и уби 1 човек
19.08
Инж. Ангел Попов за младите водачи и контрола върху автошколите: Има системни проблеми в подготовката, това не е нормално
18.08
Още от категорията
/
Управителят на НОИ към пенсионерите: Зная как промените в пенсионната и осигурителната система ви карат да се чувствате несигурни в бъдещето
13:38
Гуцанов: Подписах предложение майчинските през втората година за отглеждане на дете да се повишат от 780 лв. на 1100 лв.
13:13
Петър Ганев: Ако трябва търговците да увеличат заплатата на продавачите, те трябва да вдигнат цената на сиренето или кашкавала
12:13
Миро Ненков: Прочетете Хипократовата клетва – там не пише, че лекарят е длъжен да работи безплатно или извън работно време
10:15
Бивш служител на ИААА: Съкращаван съм три пъти от тази администрация, за мен корупцията не може да се случва, ако отгоре няма чадър
09:51
Чичото на Марти, прегазен от АТВ в Слънчев бряг: Ще се възстановява дълго, все едно имаме едно 4-годишно бебе
08:31
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.