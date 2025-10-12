ЗАРЕЖДАНЕ...
След бедствието в "Елените": Собственици на апартаменти са готови да съдят държавата
В хотел "Негреско" в Елените има около 200 собственици. Казват, че всички апартаменти там са частни. "Купих го на публичен продан, обявен от НАП", обясни Евгения Викторова, собственик на апартамент от Казахстан.
Екип се срещна с Евгения в Бургас. Носи всички документи за жилището. "Знам, че тази сграда има Акт 16, удостоверение за въвеждане за експлоатация", обяснява тя.
Че държавата е готова да събори два обекта в курорта, потвърдиха от Дирекцията за национален строителен контрол. "Ще бъдат съставени констативни актове за премахване на тези два незаконни обекта. Това са аквапаркът и корекцията на река Козлука, река Дращела", заяви инж. Лиляна Петрова, началник на ДНСК.
Всъщност именно заради тази корекция на реката ще се наложи събарянето и на хотела - защото е построен върху нея. Собственици на имоти обаче са готови да подават жалби.
"Има всички разрешения и съм сигурна в подписите на държавните служители", подчерта Евгения Викторова, собственик на апартамент от Казахстан.
"В краен случай, ако България не ни чуе и не реагира на нашите молби - трябва да отидем и по-далеч. Защото това фактически е моя собственост и това не се отнася само за мен", категорична е Анна Латьшева, собственик на апартамент от Беларус.
В същото време, пред кметове от цялата страна, премиерът Росен Желязков обеща държавата да направи ясен модел и да затегне контрола и санкциите, когато става дума за намеса на човешката дейност в природата.
"В резултат на проливните дъждове настъпи това, което се дава сега като един есенциален пример за стихията, която до известна степен е и подпомогната от човешката дейност в Елените. Имахме много бърза реакция, но отново се сетихме да хвърлим камъка в блатото на това, което се е случило от края на 90-те години", заяви премиерът Росен Желяков.
Държавата вече има информация от областните управители за това къде е нужно да се прави прочистване или корекции на речни корита.
Анонимен
преди 12 мин.
Съдете инвеститора, който ви е подвел и застроил коритото на реката.
