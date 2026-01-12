Сподели close
Първото пленарно заседание на Народното събрание тази година ще се проведе на 14 януари, сряда. Тази седмица депутатите се връщат отново на работа след близо месец почивка.

ФОКУС припомня, че последният работен ден на народните представители преди ваканцията бе 19 декември 2025 година. Официално, обаче, ваканцията им стартира от 22 декември 2025 г. и приключи на 10 януари 2026 г.

Новият парламентарен сезон започва с рулетката с проучвателните мандати за съставяне на кабинет в рамките на 51-ото Народно събрание след като кабинетът "Желязков" подаде оставка. 

Днес президентът Румен Радев връчи първия мандат за съставяне на редовно правителство в рамките на 51-вото Народно събрание на най-голямата парламентарна група – ГЕРБ-СДС. От партията веднага върнаха папката за съставяне на кабинет празна. 

Според Конституцията следва държавният глава да връчи втори мандат за съставяне на правителство на кандидат за министър-председател, посочен от втората по численост парламентарна група – в случая тази на "Продължаваме промяната – Демократична България".