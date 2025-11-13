За последните 5 години през Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС) са образувани и се разглеждат 2.4 млн. електронни съдебни дела и са постановени над 8.7 млн. електронни акта. Общо са проведени над 7.5 млн. съдебни заседания, а регистрираните документи надхвърлят 13.5 милиона. Впечатляващите цифри са доказателство за успешната дигитална трансформация на съдебната система и способността ѝ да се развива и адаптира непрекъснато към нуждите на потребителите и промените в законодателството, съобщават от Информационно обслужване.Към ноември 2025 г. ЕИСС се използва активно от над 12 300 потребители, сред които над 2 000 съдии, над 4 500 съдебни заседатели, над 5 000 съдебни служители и над 630 съдебни призовкари. Съдиите имат достъп до системата по всяко време, от всяко място, чрез защитен канал с високо ниво на сигурност и квалифициран електронен подпис, което създава условия за по-бързо произнасяне и решаване на делата в рамките на процесуалните срокове."ЕИСС промени начина, по който хората възприемат правосъдието – като достъпно, прозрачно, ефективно и съвременно“, каза Николета Стоянова, ръководител отдел "Бизнес анализ“ в Информационно обслужване. По думите ѝ дигиталната реформа в съдебната система не е еднократен проект, а непрекъснат процес на усъвършенстване и адаптация, който трябва да отговори на все по-високите очаквания на гражданите и бизнеса. "Платформата доказа, че дори в системи с утвърдени традиции в работата с хартиени документи, има място за технологични иновации и съвременни инструменти“, допълни Стоянова.През последните 2 години ЕИСС беше надградена с редица значими подобрения и нови възможности, които я превръщат в още по-мощен инструмент за управление на съдебните дела. Интеграцията със системата Voice-to-text, разработвана от Висшия съдебен съвет, позволява автоматично трансформиране на гласови записи в текст, което значително улеснява работата на магистратите при изготвяне на съдебни актове и съкращава времето за документиране. Реализирана е интеграция с Автоматизираната информационна система "Търговска несъстоятелност“, което допълнително оптимизира обмена на данни между различни звена на съдебната власт. На 1 юли 2025 г. Информационно обслужване пусна в експлоатация новия модул за централизирано разпределение и електронна обработка на заповедни дела. Въведени са нови функционалности в модула за случайно разпределение, които гарантират още по-голяма прозрачност и справедливост при определяне на съдия-докладчик и членове на съдебен състав. Подобрена е интеграцията с Единната информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП), като е добавена функционалността за генериране на ЕИСПП номер на престъпление, което осигурява още по-надеждна проследимост на наказателните дела.Системата се състои от 39 модула – 20 функционални и 19 системни, които обхващат всички аспекти на управлението на съдебни дела от регистрирането на документи до архивирането на делата. Тази архитектура позволява постоянно надграждане, без нарушаване на работата на системата, добавяне на нови функционалности при промени в законодателството и разширяване на интеграциите с външни системи. Към момента ЕИСС е интегрирана с над 15 външни информационни системи както на съдебната, така и на изпълнителната власт. Сред тях са Единният портал за електронно правосъдие, Единната информационна система за противодействие на престъпността, Централният уеб-базиран интерфейс за публикуване на съдебни актове, Единната деловодна информационна система, Електронният публичен регистър на отводите, Единната електронна система за правна помощ, както и регистрите на Националната агенция за приходите, Националния осигурителен институт, Търговския регистър, НБД "Население“ и други. Автоматизираният обмен на данни в реално време между тези системи оптимизира работните процеси, намалява административната тежест и повишава качеството на правосъдието."С всяка нова функционалност и интеграция ЕИСС потвърждава ролята си на ключов елемент в модернизацията на българската съдебна система и гарант за прозрачно, достъпно и ефективно правосъдие“, каза Николета Стоянова.