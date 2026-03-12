Сподели close
Процесът по ратификация на споразумението, с който България да стане пълноценен член на Съвета за мир, се превърна в ябълката на раздора за политическите партии. 

След като лидерът на "ДПС - Ново начало", Делян Пеевски, внесе проект на решение за задължаване на Министерския съвет да подготви проект за закон за ратифициране на споразумението за присъединяване на България към Борда за мир, днес беше свикана извънредна външна комисия за разглеждането му. Тя обаче пропадна заради липса на кворум. Последва и втори опит за свикване на заседание за разглеждането на ратификацията - отново неуспешен. 

Припомняме, че по-рано днес няколко политически сили обявиха, че ще бойкотират заседанието.

С разпореждане от председателят на Народното събрание Рая Назарян обаче законопроектът на ''ДПС - Ново начало'' от външна комисия бе разпределен към Комисията по конституционни и правни въпрос и към Комисията по отбрана. 

Председателят на отбранителната комисия и депутат от ГЕРБ Христо Гаджев свика извънредно заседание на комисията по отбрана, която събра кворум и предложението гласувано и одобрено - предложението беше прието с гласовете на ГЕРБ- СДС, ''ДПС - Ново начало'' и ИТН.