След инцидента в Несебър: Спазват ли се изискванията за безопасност при планинските съоръжения?
Алпийският тролей е най-новото съоръжение, пуснато в експлоатация това лято в местността "Язовира". Изграден е от желязна конструкция и стоманено въже опънато до отсрещния бряг. Дължината му е 360 метра, което го прави най-дългата въжена линия над водна повърхност в България.
Емил Баков - инструктор: Това е стоманено въже, 12-милиметрово, което издържа 13 тона и половина.
Т.е. ще ме издържи?
Емил Баков - инструктор: Да, със сигурност ще ви издържи, ние изцяло работим със сертифицирана екипировка, най-слабите елементи по системата издържат около тон и половина, всичко е по три, пет и нагоре тона.
За съоръжението се закупува билет, който е и застраховка в случай на инцидент. Самите съоръжения и екипировката се проверяват постоянно.
"Всекидневно се инспектира, имаме си протоколи, които се попълват, наистина безопасността ни е приоритет и няма никакви компромиси в това отношение", обяснява Емил Баков.
За да се спуснeте по тролея първо попълвате декларация, след това ви екипират с алпинистка седалка. Каската също е задължителна. Следва инструктаж и вече може да полетите над водата.
Други желаещи за спускане също не липсваха.
"За сина ми за рождения ден е подарък това и ние с баща му ще се пуснем и ние, да покажем, че не ни е страх. Адреналинът ми ще е много висок, страх ме е от вода, но ще се пробвам", каза Силвия Маринова от Враца.
"Това ново съоръжение го изпробвахме преди 10 минути", посочи пред БНТ Димитър Костов от Варна.
- Убеден сте, че е безопасно за вас и за детето?
Димитър Костов: Напълно безопасно е, аз съм корабен електроинженер, знам, че тази провалка е доста здрава, няма никакъв риск.
Инструкторите в парка подкрепят действията на държавата да има единен регламент за безопасността при използването на атракционите в страната. Но са категорични, че най-важна е личната отговорност на работещите на подобни съоръжения, защото нехайството може да коства човешки живот.
