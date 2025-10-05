ЗАРЕЖДАНЕ...
След инцидента във Варна: Спортният министър разпореди проверка на Автомобилната федерация на България
Целта е да се установи спазването на всички нормативни изисквания и правила за безопасност при провеждането на състезанието.
Припомняме, че един човек загина, а други осем бяха ранени при автомобилно състезание във Варна.
