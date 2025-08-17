ЗАРЕЖДАНЕ...
След катастрофа: Полицаи ескортираха шофьор, водещ пострадал в болница
Появиха кадри как полицаи разчистват пътя на луксозен автомобил в района на гр. Сандански сред опашката, придружени със силно недоволство от страна на останалите участници в движението, тъй като автомобилът е луксозен. Това довело до погрешно впечатление.
От полицията в Благоевград уточняват обаче, че става въпрос за ескортиране на автомобил, транспортиращ пострадал човек към болница.
Около 16:48 часа днес в района на с. Михнево, общ. Петрич е самокатастрофирала лека кола.
Преминаващ водач е спрял и качил пострадалия на автомобила си, за да го транспортира до болницата в Петрич, но се оказало, че трябва да го закара до болнично заведение в Благоевград.
На АМ " Струма" в района между с. Струмяни и гр. Кресна е попаднал в задръстване, при което е потърсено съдействие на тел. 112 за по-бързо придвижване до болничното заведение на лице, което се нуждае от медицинска помощ.
Незабавно се отзовават патрулиращи с мотор полицейски служители на ОДМВР-Благоевград, които помагат автомобила да излезе от задръстването, след което той сам е транспортирал пострадалото лице до болница "Пулс" в Благоевград.
Изводът е, че не всичко е такова, каквото изглежда. Нека не прибързваме със заключенията и нека сме добри на пътя.
Още по темата
/
Военна прокуратура поема случая с катастрофата в Ямболско, при която загина капитан Николай Илиев
12.08
Още от категорията
/
Възможно ли е да изграждаме неразрушими постройки днес и каква е тайната на римското строителство?
17.08
Виновникът за тежкия инцидент в "Слънчев бряг": Подадох леко газ, а колата започна сама да ускорява
16.08
Роднина на Виктор: Аз му дадох колата. Обеща ми да кара бавно, но беше под въздействието на райски газ
16.08
Д-р Неделя Щонова: Стоиш си в автобус, говориш с приятел, държиш чантата си и в следващия миг си труп
16.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Потушен е пожарът край Стара Загора
22:15 / 17.08.2025
Пресъхна река Вит след Боаза
20:27 / 17.08.2025
Мъж уби жена си в Пловдив
20:26 / 17.08.2025
Директорът на пожарната в Стара Загора: Изнасяли сме хора, които ...
20:26 / 17.08.2025
Катастрофа предизвика адско задръстване по АМ "Тракия"
18:57 / 17.08.2025
Отиде си преподавател от НАТФИЗ
18:57 / 17.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.