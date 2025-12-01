Кирил Петков протестиращите блокираха за кратко централата на "ДПС-Ново Начало". Към 20.50 часа ул. "Врабча“ бе изцяло блокирана от протестиращи, който скандираха "Пеевски ще падне", предаде репортер на "Фокус".
Пред централата на Делян Пеевски има силно полицейско присъствие. Шествието продължава към тази на ГЕРБ.
Гражданите поеха по бул. "Цар Освободител“ и достигнаха до централата на "ДПС- Ново начало“ на ул. "Врабча“, където има засилено полицейско присъствие. Движението по бул. В района на паметника на Васил Левски, както и на кръстовището при Софийския университет "Св. Климент Охридски“, е ограничено.
Голяма част от центъра на София е без електрозахранване.
След като блокираха централата на ДПС: Протестът тръгва към централата на ГЕРБ
Още по темата
/
Проф. Милена Стефанова: Протестът от миналата седмица, който беше директно ориентиран срещу бюджета, постигна своята цел, не знам какво да очаквам за тази вечер
20:32
Димитър Манолов: Хубаво е, когато бутнеш едно правителство, да знаеш какво ще правиш след това
20:13
СДВР: На протеста в "Триъгълника на властта" днес ще бъдат изградени контролно-пропускателни пунктове
14:02
Още от категорията
/
Румен Гълъбинов: Влизането в еврозоната, оправдава това, че Бюджетът 2026 ще продължи да бъде правен по същия инерционен начин, както в последните пет години
21:28
Зорница Илиева: Ердоган осъзнава, че на бъдещи избори те ще имат значение, затова внезапно постави Кюрдския въпрос на преден план
20:13
Желязков и италианският премиер Джорджа Мелони договориха провеждането на междуправителствена среща през март
20:12
Какво предвижда прилагането на Закона за въвеждане на еврото към Търговския регистър и дружествата
15:28
Представиха актуализирана Методика за разследване на пътнотранспортни произшествия, организират обучения за служители на МВР
14:54
Васил Велев: Работим добросъвестно и конструктивно, така че да не се провалят преговорите за бюджета
14:46
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.