Няма превишения на показателите за качеството на атмосферния въздуха в Троян след пожара в складове за текстил днес. Това показват резултатите от измерванията, извършени с мобилна автоматична станция (МАС) на Регионалната лаборатория към ИАОС в Плевен.Припомняме, че по-рано днесСпоред данните не са отчетени превишения при показателите за качеството на атмосферния въздух, включително: озон, серен диоксид, въглероден оксид, азотен оксид, азотен диоксид и фини прахови частици.Мобилната автоматична станция ще продължи да извършва измервания и утре, за да бъдат проследени и средно денонощните стойности по показателите за чистота на атмосферния въздух.Пожарът е потушен, а в района на град Троян има валежи от дъжд, което допълнително спомага за подобряване на качеството на въздуха. По информация на компетентните органи пожарът е възникнал в предприятие за производство на възглавници и спално бельо. В гасенето са участвали пет екипа на пожарната от Троян и Ловеч. Няма данни за пострадали хора.Министерството на околната среда и водите и РИОСВ – Плевен продължават да следят ситуацията и ще информират обществеността при промяна на данните.