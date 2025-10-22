ЗАРЕЖДАНЕ...
След седмица липса на кворум: Ще заседава ли парламентът днес?
© Булфото
Очакванията и заявките от последните дни са, че днес в Народното събрание депутатите ще съберат кворум и да стартира нормалнен работен процес.
До труса в управлението се стигна, след като от ГЕРБ поставиха редица въпроси към своите коалиционни партньори, включително дали да има промяна във формулата на управление.
Припомняме, че през вчерашният ден с писмена позиция от ГЕРБ и ИТН обявиха, че искат Наталия Киселова да бъде сменена с ротационен председател. На този етап БСП запазват мълчание.
Все още не ясно дали "ДПС - Ново начало" ще влязат официално в управлението.
Що се отнася до министерските оставки – те не са на дневен ред, заявиха част от министрите.
Още по темата
/
Харалан Александров: Не виждам да има буйни страсти в управляващото мнозинство, по-скоро са разтревожени са опозицията и коментаторите
20.10
Страхил Делийски: Засега нещата ще се решат с изпускане на парата, по-голяма динамика очакваме напролет
19.10
Политолог: Искането на Борисов за сваляне на Киселова е, за да се изключи възможност за премиер от обкръжението на Радев
18.10
Още от категорията
/
Социолозите измериха, че общественото напрежение у нас влиза във фаза "трудно контролирани рискове"
21.10
Манол Генов: Приоритет за нас остава осигуряването на амбициозен, същевременно прагматичен и реалистичен подход във вътрешноевропейски контекст
21.10
Данни на НСИ: 3,7 млн. българи работят, за да захранват пенсионната система, в която са над 1,7 млн. души
21.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Яни Янев: Производителите на слънчогледово олио са принудени да п...
22:54 / 21.10.2025
Младежът, обвинен за убийството в мола, е настанен в болница
22:54 / 21.10.2025
Оцелялото 7-годишно дете: Ако отида при вас, сигурно и вас ще уби...
21:48 / 21.10.2025
Проф. Пламен Киров: Ако може народните представители да спрат да ...
21:46 / 21.10.2025
Линейка откара задържания за убийството в столичен мол, прилоша м...
21:07 / 21.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.