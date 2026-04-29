Авиопревозвачът Wizz Air изясни причините за ситуацията с отложен полет с наши сънородници в Мадрид – отговорът е след наша публикация

Вчера ви информирахме за група българи, които трудно стигнаха от Мадрид до София заради проблеми с полета.

Часът на излитане беше променян 3 пъти заради техническа неизправност на самолета, но в крайна сметка – сънародниците ни кацнаха невредими на родна земя.

Днес от авиокомпанията Wizz Air потвърдиха за създалата се ситуация и обявиха, че ФОКУС коректно е информирал аудиторията си.

Ето и официалното съобщение от авиопревозвача:

С оглед коректното и пълно информиране на читателите ви, бихме искали да ви предоставим официалното становище на авиокомпанията по случая, с молба то да бъде добавено към материала.

Официално становище на Wizz Air:

Wizz Air потвърждава, че полет от Мадрид до София, планиран за излитане на 27 април 2026 г. в 21:05 ч. (Централноевропейско време), е претърпял забавяне и е бил пренасрочен вследствие на установен технически проблем при проверка на самолета.

След извършена проверка от местния технически екип, са осигурени друг самолет и екипаж, поради което полетът е пренасрочен за 08:35 ч. (Централноевропейско време) на следващия ден.

Wizz Air потвърждава, че веднага след възникване на вероятността от промяна в разписанието, са предприети мерки за оказване на съдействие на засегнатите пътници. На всички тях са предложени ваучери за храна, като 119 пътници са се възползвали от предоставената помощ, а впоследствие е осигурено и настаняване в хотел със закуска, от което са се възползвали 78 пътници.

Безопасността на пътниците и екипажа на Wizz Air остава основен приоритет за авиокомпанията. Wizz Air поднася своите извинения за причиненото неудобство и благодари на пътниците за тяхното търпение и разбиране.