създателят на "Фантастико", написа пост в социалната мрежа за бъдещето на компанията:
"Скъпи колеги и партньори,
В последните дни аз, семейството ни и колегите, получихме хиляди съболезнователни писма, думи на съчувствие и подкрепа по повод кончината на моя баща и създател на "Фантастико груп“ Валери Николов, който ни напусна след продължително тежко боледуване.
Сърдечно благодаря на всички Вас от свое име и от името на нашето семейство за уважението към живота и паметта му!
Уверявам Ви, мечтите на Валери Николов са живи чрез всички нас, които се учехме от него на почтеност, отговорност, трудолюбие и лидерство.
"Фантастико груп“ ще продължи да се ръководи и развива от нашето семейство, следвайки неговата визия, предприемачески дух и ангажираност към обществото.
С уважение,
Владимир Николов,
Оперативен президент на "Фантастико груп“
След смъртта на шефа на "Фантастико" стана ясно какво ще се случи с веригата
