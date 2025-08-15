ЗАРЕЖДАНЕ...
След тежката катастрофа в София: Започват проверки на шофьорите в ромските махали
Полицейски патрули ще бъдат разположени на входовете и изходите в махалите. Полицаите ще събират данните на водачите, с които след това ще се проверят школите, в които са получили шофьорски книжки, съобщи NOVA.
Проверките започват от днес и ще продължат в следващите дни на територията на столицата, потвърдиха от СДВР.
Акцията е вследствие на тежкия пътен инцидент в София, при който с превишена скорост шофьор с две седмици стаж зад волана и шест фиша, се вряза в автобус на нощния градски транспорт, при което един човек загина, а шестима пострадаха.
