Икономистът от Пловдив Георги Стоев е подел лична инициатива в социалните мрежи, в която си е поставил за цел да отговаря на въпроси на граждани за важните промени, които ще настъпят, след като България влезе в еврозоната.Дигиталното евро е електронна форма на еврото, издавана от Европейската централна банка /ЕЦБ/. Ще можем да го използваме за плащане онлайн и офлайн, бързо и безплатно, подобно на пари в брой – но в дигитална форма. Когато България влезе в еврозоната, българите ще получат достъп и до дигиталното евро. Това ще бъде допълнителна опция, не задължение. Ще можем да избираме между кеш, банки и дигитални плащания с пари от ЕЦБ – всички с една и съща стойност.Не. Дигиталното евро ще допълва, а не заменя наличните евробанкноти и монети. Всеки ще може сам да избира с какво да плаща – кеш, карта или дигитално евро.Причините са стратегически. Голямата част от електронните плащания минават през частни компании, базирани извън Европа. Целта на дигиталното евро е да даде на гражданите независима, европейска алтернатива за дигитални разплащания. Като цяло това е дефанзивен ход на ЕС - защита на Европа от възможни рискове в други държави, в това число във финансовия сектор.Всички граждани и фирми в еврозоната, включително временни посетители. След като България приеме еврото, и ние ще имаме достъп до дигиталното евро.През мобилно приложение, карта или преносимо устройство (смартфон, смарт часовник). Ще може да се плаща в магазин, онлайн, между хора (P2P), към институции – и офлайн, без интернет.Не. Използването на дигиталното евро ще бъде безплатно за потребителите.Не. Дигиталното евро е създадено за разплащания, а не за спестяване или инвестиции. Вероятно ще има лимити на сумата, която може да се държи дигитално, за да не се местят масово депозити от банките.При офлайн плащанията – поверителността ще е като при плащане с кеш. При онлайн плащанията – ЕЦБ няма да знае какво купувате. Данните ще се обработват само от доставчика на услугата, при спазване на европейските правила за защита на личните данни (GDPR).Проектът е в подготвителна фаза от ноември 2023 г. Решение за въвеждане ще се вземе най-рано в края на 2025 г., след приключване на тестове и приемане на необходимите закони, пише pariteni.bg.