След въвеждането на новата валута: Координационният център за еврото с последни данни за ценовата динамика
Координационният център за еврото беше създаден в последните дни на 2025 г.
Междувременно за 12 дни данъчните са засекли 28 нарушения, свързани с увеличението на цените, наложение са и санкции.
Проверки на НАП и КЗП продължават в цялата страна.
Петър Ганев: Нормално е да има закръгляне на цените. Това улеснява транзакциите на пазара и връщането на ресто
12.01
"Активни потребители": В някои банки се събира ненужна лична информация на хората заради еврото, дори за малки суми от по 100 лева
12.01
Пореден случай на фалшификация: Продавач откри невалидна банкнота от 200 евро в оборота на хранителен магазин
11.01
Ние, потребителите: Ако върнатото ресто не е точно, клиентът трябва да настоява на място да бъде коригирано
11.01
Николай Василев: Цялото общество - от политици до медии, се занимава само с това къде нещо е поскъпнало с няколко стотинки, останалите проблеми остават нерешени
10.01
От СМТ с апел: Законопроектът за максималната търговска надценка за стоки, включени в кошницата на домакинството да не бъде приеман от НС
08:26
КЗП глобява мобилен оператор с 50 000 евро за неправомерно спиране на услуги на редовен потребител
12.01
Д-р Милена Миткова, УНГ: Възпалението на средното ухо е едно от сериозните усложнения от грипа
12.01
Шофьор: Тази вечер пътят беше ад. Лед като стъкло, сняг отгоре, пясък - никъде по пътя, коли върху мантинелите и в канавките
11.01
Българският посланик в Скопие след нападението: Притеснявам се за членовете на българската общност, които нямат защитата, с която се ползваме ние от посолството
11.01
Жена поиска да изтегли 300 евро, но получи 250 и лист хартия. Бан...
21:31 / 12.01.2026
Евростат сложи България на трето място по поскъпване на цените на...
20:59 / 12.01.2026
Петър Ганев: Нормално е да има закръгляне на цените. Това улесняв...
20:41 / 12.01.2026
Колко украинци получиха временна закрила в България?
20:23 / 12.01.2026
Строят център за космически изследвания в София
19:39 / 12.01.2026
Деница Сачева: Управлението плати "тежка политическа цена"
19:37 / 12.01.2026
