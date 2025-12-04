Обновена методика ще помага при разследването на пътно-транспортни произшествия. Това обясни Мариан Маринов - следовател и говорител на Националната следствена служба."Това е едно помагало, наръчник, така да се каже, в който са събрани, компилирани, както от юридическа страна - моменти, така и от техническа страна - препоръки за извършване на оглед на местопроизшествие, при което е настъпило пътно-транспортно произшествие. С две думи да обобщя. Включена е съдебната практика от последните години на ВКС, което е удобно за практикуващите юристи, разследващи полицаи, прокурори и всеки, който се занимава с тази материя. Включени са от водещи наши специалисти по разследване на такива произшествия техни трудове във връзка с техническите изисквания при извършване на оглед, т.е. какви замервания се правят, какви детайли следва да се фиксират при огледа на местопроизшествието", обясни Маринов пред БНТСледовател Маринов подчерта, че огледът на местопроизшествието е един от най-важните етапи от започването на наказателния процес."Пропуските при него оказват влияние върху целия наказателен процес. Органът, който извършва огледа, следва да фиксира в протокола. Наказателният процес при нас е формален и всичко, което се намира на местопроизшествието към момента след произшествието, трябва да бъде отразено в протокол за оглед на местопроизшествие, където да се подпишат и поемните лица. Това е доказателственото средство, което влиза в папките по делото и се ползва впоследствие от прокурора и от съда за постановяване на справедлива присъда.""Това не е академичен труд, не е изследователски труд и няма за цел да търси слабостите в практиката. Повече има за цел да насочи хората дори с опит, практици да си припомнят определените детайли, на които да акцентират. Мога да ви кажа, че дори тя е полезна и за хора с богат опит, но просто които не им се е случило да посетят такова произшествие и те имат специалност в друга област на разследването."