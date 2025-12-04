Следовател: Обновена методика ще помага при разследването на катастрофи
© БНТ
"Това е едно помагало, наръчник, така да се каже, в който са събрани, компилирани, както от юридическа страна - моменти, така и от техническа страна - препоръки за извършване на оглед на местопроизшествие, при което е настъпило пътно-транспортно произшествие. С две думи да обобщя. Включена е съдебната практика от последните години на ВКС, което е удобно за практикуващите юристи, разследващи полицаи, прокурори и всеки, който се занимава с тази материя. Включени са от водещи наши специалисти по разследване на такива произшествия техни трудове във връзка с техническите изисквания при извършване на оглед, т.е. какви замервания се правят, какви детайли следва да се фиксират при огледа на местопроизшествието", обясни Маринов пред БНТ
Следовател Маринов подчерта, че огледът на местопроизшествието е един от най-важните етапи от започването на наказателния процес.
"Пропуските при него оказват влияние върху целия наказателен процес. Органът, който извършва огледа, следва да фиксира в протокола. Наказателният процес при нас е формален и всичко, което се намира на местопроизшествието към момента след произшествието, трябва да бъде отразено в протокол за оглед на местопроизшествие, където да се подпишат и поемните лица. Това е доказателственото средство, което влиза в папките по делото и се ползва впоследствие от прокурора и от съда за постановяване на справедлива присъда."
"Това не е академичен труд, не е изследователски труд и няма за цел да търси слабостите в практиката. Повече има за цел да насочи хората дори с опит, практици да си припомнят определените детайли, на които да акцентират. Мога да ви кажа, че дори тя е полезна и за хора с богат опит, но просто които не им се е случило да посетят такова произшествие и те имат специалност в друга област на разследването."
Още по темата
/
Полиция от 5 града на крак тази нощ край Варна: 100 км е продължила гонката на пиян рецидивист!
18.11
ИПБ: Политическата немощ може да доведе до срив на транспортната система, което да се превърне в заплаха за националната сигурност
18.11
Още от категорията
/
Алгафари за отношението на Мирчев към НСО: Ако не беше това волско търпение на офицера, а му беше зашил два шамара, нямаше да може да го стигне
09:56
10-километрова опашка от тирове на "Струма" заради протеста на гръцките фермери. Шофьор: Шест часа чакаме
09:45
Иван Горанов, експерт: За баня от 6-8 квадрата, в момента за труд майсторите искат между 10-12 хил. лева
03.12
Важно от "Гранична полиция": Спряха за неопределено време всички превозни средства през граничен пункт "Промахон"
03.12
Костадинов: Ще искаме Радев да свика консултативен съвет по национална сигурност заради бюджета и еврозоната
03.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Божидар Божанов: Пеевски е отчаян, протестът го прати в ъгъла
23:05 / 03.12.2025
Разказът на Симеон, задържан с 30 хил. лева в нощта на протестите...
22:01 / 03.12.2025
"Не на омразата": Стотици активисти и кметове на ДПС изразиха под...
20:57 / 03.12.2025
И днес протести срещу правителството в няколко български града
20:56 / 03.12.2025
Топастролог: ЕС се разпада, ако не приемем еврото!
20:06 / 03.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.