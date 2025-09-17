ЗАРЕЖДАНЕ...
Следовател за инцидента с АТВ в Слънчев бряг: Неизправност на превозното средство не е установена
След това губи контрол и за да избегне удар с насрещно движещ се автомобил, се качи на тротоара. Там блъсна 35-годишни съпрузи от Пловдив заедно с 4-годишното им момченце и двете племеннички на мъжа - на 6 и 12 години.
''АТВ не би трябвало да спира трудно, ако се използват спирачките. В случая с Никола Бургазлиев такива не са били употребени. Няма следи от спирачен път и очевидно машината се е движила през цялото време, докато не се е ударила в стената. Ориентировъчно скоростта е била около 30 километра в час“, добави Маринов.
По думите на Маринов машината не е точно АТВ, а попада в категорията "четириколесно превозно средство“, което може да бъде управлявано от всеки с категория B1. Той уточни, че такъв тип превозно средство се управлява много лесно
Той уточни, че Бургазлиев сам е навлязъл в насрещното движение и се предполага, че се е уплашил, когато е направил рязка маневра.
Експертизата трябва да отговори на въпроса дали е имал време да реагира и да предотврати трагедията. Най-късно до края на седмицата резултатите ще бъдат готови.
Маринов подчерта, че защитата е поискала да бъде изследвана контролната проба и искането е уважено от прокуратурата.
По думите му, ако шофьорът е употребил марихуана, дори и преди няколко дни, той не е трябвало да управлява моторното превозно средство.
