Слънчево до обед, следобед дъжд в западните райони на страната
Над планините облачността от запад ще се увеличава и по-късно след обяд в Рило-Родопския масив и Западна Стара планина ще завали дъжд, в местата над 2000 метра надморска височина - сняг. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра – около 2°, съобщават от НИМХ.
По Черноморието ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 10° по северното крайбрежие до 15° по южното. Температурата на морската вода е 5°-7°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
