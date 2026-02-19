Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Служебният кабинет "Гюров" положи клетва в Народното събрание, предаде репортер на ФОКУС. 

Министрите положиха клетва пред народните представители и президентът Илияна Йотова. По време на клетва ПГ на ''ДПС - Ново Начало" напусна залата. 

"Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се!“, заявиха министрите от кабинета. След това реч на трибуната изнесе служебният министър - председател Андрей Гюров

"Говоря на всеки български гражданин, който очаква от държавата не обещания, а отговорност. Декларирам, че аз и служебното правителство, поемаме отговорност да подготвим и проведем честни избори. В момент на вътрешно напрежение и глобална несигурност нямаме право да подбираме задачите си. Поемаме предизвикателството да управляваме страната до излъчването на редовен кабинет – без истерии, с разум и здраво стъпили в реалността. Не обещаваме чудеса, реформи за два месеца и исторически завои, но имаме волята да управляваме почтено и отговорно в интерес на българските граждани", каза той. 

"Призовавам ви - излезте на 19 април и гласувайте. Ще бъдем безпристрастни", допълни Гюров. 

И увери, че европейският и евро-атлантически избор не е тактика, а е ценност и стратегия за сигурност и просперитет.

"Ще подкрепяме усилията за траен мир в Украйна. Декларирам ясно и категорично, че ще работим със съюзниците си в ЕС, НАТО и ООН. България има място сред демократичните държави и ще го отстоява. Категорично вярвам, че демокрацията не е лозунг, а единственият работещ отговор на кризите, а изборите са единственият легитимен избор. Те трябва да излъчат парламент, който реално представлява обществото“, допълни той.

В сряда служебният министър - председател Гюров представи служебния кабинет пред държавния глава. Има трима вицепремиери в новия кабинет: по европейсĸите средства – Мария Недина, вицепремиер и министър на правосъдието – Андрей Янкулов, вицепремиер за честни избори – Стоил Цицелĸов. За министър на вътрешните работи беше обявен Емил Дечев, министър на финансите – Георги Клисурски, министър на външните работи – Надежда Нейнски.

Тази сутрин Йотова подписа указ за назначаване на служебно правителство със служебен министър-председател Андрей Гюров. С друг указ държавният глава насрочва предсрочните парламентарни избори за 19 април 2026 г. Номерацията, наименованията и границите на изборните райони за произвеждане на вота за народни представители Йотова определя с трети указ.

След полагане на клетва в Народното събрание ще се проведе и официална церемония по предаване и приемане на властта в Министерския съвет.