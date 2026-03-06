Служителите на "Български пощи" ще излязат на протест на 9 март с искане за увеличение на възнагражденията и по-ясни ангажименти от страна на държавата за стабилизирането на дружеството. Това съобщи председателят на Синдикалната федерация на съобщенията към КНСБ Сабина Лазарова пред NOVA NEWS.По думите ѝ основното искане на служителите на "Български пощи“ е да получат 5% увеличение на средствата в рамките на удължителния бюджет. Според синдикатите това е необходимо, за да могат и работещите в дружеството да се възползват от повишението на възнагражденията, което вече беше гласувано за служителите в бюджетния сектор. "Нашите искания са свързани с предприемане на конкретни действия и търсене на формативна рамка. Това е свързано с повишението от 5%, което беше гласувано за служителите от бюджетния сектор“, посочи Лазарова.Тя уточни, че редица сектори, които функционират чрез компенсации и държавни субсидии, на практика остават извън това увеличение. Именно затова синдикатите настояват за допълнителна финансова подкрепа за държавното дружество. Според данните на синдикалната организация проблемът с ниските възнаграждения в системата е изключително сериозен. Към 31 декември близо 70% от служителите са получавали минимална работна заплата. От началото на годината този дял дори се е увеличил. "От 1 януари до 1 март процентът е още по-висок заради невъзможността да се увеличат заплатите в дружеството. Може би около 80% от служителите са на минимална работна заплата", обясни Лазарова.Лазарова подчерта, че датата 9 март е избрана умишлено, след като многократните писма и сигнали до институциите не са довели до желания резултат. "Това е, за да ни видят и да разберат какво е социалното значение на служителите на "Български пощи“ в живота на хората", допълни тя.