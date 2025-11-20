Синдикатът на административните служители "Подкрепа“ започва серия от протестни действия в ключови държавни администрации в цялата страна.Протестите са вследствие на неглижирането на проблемите на държавната администрация, недостатъчното заплащане и нарастващата вълна от публичен натиск и дискредитация спрямо служителите.Първи с исканията си ще излязат служителите в Националния статистически институт. Те настояват за допълнителни 2,5 млн. лева, с които да получат увеличение на заплатите.Утре вълната от протести продължава със служителите в НОИ.