За катастрофа на пътя Ботевград-Мездра тази сутрин съобщават от Европейски Център За Транспортни Политики.От споделените кадри се вижда, че се е ударил товарен автомобил. ПРедлното му стъкло е счупено, а едната му страна напълно смачкана, а на около има счупени от удара знаци.Все още няма подробна информация за инцидента.Карайте внимателно и с повишено внимание в района!