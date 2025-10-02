Сподели close
За катастрофа на пътя Ботевград-Мездра тази сутрин съобщават от Европейски Център За Транспортни Политики. 

От споделените кадри се вижда, че се е ударил товарен автомобил. ПРедлното му стъкло е счупено, а едната му страна напълно смачкана, а на около има счупени от удара знаци.

Все още няма подробна информация за инцидента.

Карайте внимателно и с повишено внимание в района!