Смачкан ТИР и счупени знаци след катастрофа край Ботевград
© Simeon Iskrenov
От споделените кадри се вижда, че се е ударил товарен автомобил. ПРедлното му стъкло е счупено, а едната му страна напълно смачкана, а на около има счупени от удара знаци.
Все още няма подробна информация за инцидента.
Карайте внимателно и с повишено внимание в района!
Километрични задръствания на АМ "Тракия" заради ремонтите: Обходният маршрут е в лошо състояние
09:39
Новата реалност: Милиони туристи в Европа наемат жилище за почивките си, а не разчитат на хотел
08:54
Ако сте на сумарно работно време, работодателят е длъжен да ви предупреди за промени в графика поне 24 часа предварително
08:54
Експерт: Нищо няма да се оправи със закриването на ДАИ
22:02 / 01.10.2025
НЗОК ще покрива домашно лечение с лекарства за още няколко заболя...
22:48 / 01.10.2025
Учен от Пловдив със световно признание, патентова хапче за вечна ...
21:15 / 01.10.2025
България загуби голям учен
20:04 / 01.10.2025
Извънредно заседание! Приеха промени в Закона за държавния бюджет...
19:19 / 01.10.2025
Икономист: България има най-високия ръст на заплати в администрац...
19:19 / 01.10.2025
