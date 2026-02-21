Сподели close
Дори преди фактурите ни да започнат да идват само в евро, почти всеки месец се изненадваме от сметката за телефон. Уж, тарифният план ни е стабилен, включва всичко, от което се нуждаем като – неограничени минути и неограничен интернет, но … почти всеки месец плащаме различна сума. Честно казано до едно време търсех грешката, после престанах, защото на глава с монополистите не се излиза. Дори е правилно да не ги наричаме монополисти, защото специално в телекомуникационните услуги се твърди, че има конкуренция, а изборът на мобилен оператор си е наш. Конкурентната среда, обаче не съществува, а типично по български си казваме "всичките са един дол дренки“.

Въпреки, всички тези изводи направени от ФОКУС, решихме да ви запознаем с възможните причини за по-високата сметка, посочени и разписани от един от мобилните оператори:

Ако фактурата ви е по-висока от обичайната сума, която плащате, това може да се дължи на една или повече причини от изброените по-долу:

– Превишаване на месечното потребление на минути и MB

– Използване на услуги извън включените в тарифния план или закупените допълнителни пакети

– Изпратени SMS-и за паркиране

– Изпратени SMS-и за гласуване в игри, предавания и други

– Абонамент за игри и услуги за забавление

Разговори, използван мобилен интернет и/или изпратени SMS-и в роуминг*

– Разговори с международни номера

– Разговори с номера 0700

– Закупени нови устройства или аксесоари в последния месец, които се появяват сега в сметката ви

– Промяна в тарифния ви план или добавяне на нова услуга

– Изтекъл промоционален период, след който започва да се прилага стандартна цена

*Данните за роуминг пристигат със закъснение от операторите в съответната страна, в която сте пътували. Това може да доведе до начисляване във вашата фактура на пера, които се отнасят за по-стар период. Бихме искали да ви уверим, че не ви таксуваме два пъти.

Такива са техните обяснения, върви търси, кое от изброените си превишил/нарушил! "Ще си плащаме като попове“, защото на глава няма да излезем, заключаваме от ФОКУС.