Сметките за ток, които получиха някои хора: От 207 лв. на 637 лв. или от 5,50 евро на 159 евро
© ФОКУС
Случаят в Хасково: Скок от 200 на над 600 лева
Данаил Тодоров от Хасково споделя пред NOVA, че за периода от септември до декември сметката му за електроенергия е нараснала повече от три пъти – от 207 лв. на 637 лв. Потребителят подчертава, че не е променял навиците си на потребление и в дома му няма нови електроуреди. Той изразява недоверие към електронните електромери и отказва да плати такса от 70 лв. за проверка на уреда в лаборатория на самото електроразпределително дружество, тъй като не я счита за независима. Тодоров настоява за достъп до "логовете“ на електромера, за да се види кога точно е отчитана енергията.
Случаят в село Тръстиково: Сметка от 150 евро при собствена соларна система
Още по-фрапиращ случай идва от бургаското село Тръстиково. Георги Димитров, който разполага със собствена фотоволтаична инсталация (12 kW с 15 kW батерия), получава сметка от близо 159 евро за януари, при положение, че през октомври е платил едва 5.50 евро.
Димитров изказва хипотезата, че е възможно да има грешка в софтуерните настройки на ЕРП-то. Той предполага, че вместо деление на определен коефициент (1.95583), системата може би извършва умножение, което изкуствено завишава крайните стойности. Потребителят планира да изиска официални данни от софтуера на своята инсталация и да ги сравни с тези на дружеството, след което ще потърси правата си по съдебен ред.
Още по темата
Експерт за високите сметки на тока: Електромерите мерят количество енергия, не зависи от еврото
08:26
Омбудсманът: Получихме сигнал от пенсионер със сметка от около 280 евро при минимална пенсия от 340 евро
04.02
Явор Куюмджиев: Не можем да твърдим, че има някаква масовост на завишени сметки за електроенергия
04.02
Още от категорията
/
България ще кандидатства за вписване на Розовата долина в списъка на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО
04.02
Работодатели: Наши служители си инсталират ChatGPT, ползват го, но ние не знаем. Ако сгреши, кой носи отговорност?
04.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Ивайло Калушев, собственикът на хижа "Петрохан" – кой е човекът к...
21:20 / 04.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.