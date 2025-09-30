ЗАРЕЖДАНЕ...
Сметната палата отчете: Над 60% повече наложени глоби, от които в хазната са влезли над 350 хил. лева
Това са само част от акцентите в отчета на Сметната палата за 2024 г., който е внесен в Народното събрание в определения от Закона срок - 30 септември. Документът обобщава резултатите от 370 извършени одита, очертава обективна картина на състоянието на публичния сектор и предлага решения за подобряване на неговото управление.
"Отчетът за дейността ни ще подпомогне работата на Народното събрание с надеждна информация за осъществяване на подходящи законодателни промени и контрол. Убеден съм, че ще бъде от голяма полза и за всички заинтересовани страни – публични организации, неправителствен сектор, медии и граждани - за равносметка, подобрения и финансова дисциплина, за висока информираност и обществено въздействие“, каза председателят на Сметната палата Димитър Главчев.
Основни акценти от дейността на Сметната палата през 2024 г.
• Значими за обществото одити:
През 2024 г. са проверени няколко ключови области от обществения живот чрез одитите на изпълнението. Те са изключително важен инструмент в арсенала на Сметната палата, защото позволяват на институцията да предостави на обществото и управляващите задълбочена информация за това дали публичните ресурси се използват по предназначение и дали те постигат планираните резултати.
Секторните направления за одитната дейност се определят на база приоритетите, заложени в Националната програма за развитие: "България 2030“, допълнени със сектори от стратегическо значение за България. Разширеният списък със секторни направления обхваща ключови сфери от публичния сектор, важни за добрия начин на живот на българските граждани.
През отчетения период Сметната палата е приела 5 одитни доклада за извършени одити на изпълнението. Те са в три секторни направления – наука и образование, здравеопазване и държавно управление. Одитите изследват качеството на училищното образование, резултатите от управлението на пандемията – дали изпълнението на мерките в здравеопазването във връзка с COVID-19 са осигурили защита на живота и здравето на гражданите, ефективността на Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2021-2030 г. за подобряване на ключовите показатели, свързани със здравето на бременните жени, майките, децата и подрастващите, ефективността на действията по програмиране и планиране на Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация като един от източниците на европейски средства за периода 2021-2027 г. и ефективното и ефикасно изпълнение на реформата за регистрите на държавната администрация.
При извършените 5 одита са констатирани несъответствия с изискванията на специфичната правна рамка, както и пропуски в организацията за управление на одитираните процеси и дейности, които са довели до недостатъчно ефективно и/или ефикасно изпълнение на дейността.
В резултат от одитите на министъра на здравеопазването са дадени общо 20 препоръки - 9 за майчиното здраве и 11 за мерките по време на COVID-19, към министъра на иновациите и растежа е отправена 1 препоръка, към министъра на образованието и науката – 21 броя (за училищното образование) и към министъра на електронното управление - 9.
Сред препоръките, дадени на министъра на здравеопазването, са:
· включване на неонаталния слухов скрининг към Пакета медицинска помощ, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (по одита за майчиното здраве);
· осигуряване на стандартизирано качество на оказваната медицинска помощ и защитата на правата на пациентите, хоспитализирани в клиниките и отделенията по анестезиология и интензивно лечение в лечебните заведения за болнична помощ (по одита за мерките по време на пандемията);
· анализ на разходите на предоставените субсидии през периода на пандемията от COVID-19 на лечебните заведения за болнична помощ, съгласно сключени едногодишни договори с МЗ (по одита за пандемията).
Сред препоръките, отправени към министъра на образованието и науката, са:
· въвеждане на по-строги изисквания за формиране на общата оценка "Приложим в практиката“ при оценката за пригодност на учебници и учебни комплекти, както и включване на ученици и родители в оценката за пригодност за прилагане на проектите;
· извършване на целенасочени тематични анализи за ефективността на учебните програми, утвърждавани от директорите на училищата; извършване на проучване сред заинтересованите страни доколко утвърдените промени в учебните програми по общообразователните предмети осигуряват оптимизиране на учебния материал;
· създаване на нормативна възможност за извършване на промени в одобрените учебници и учебни комплекти при обосновани случаи на неясно учебно съдържание, както и на вътрешен ред за анализ на постъпващи сигнали за грешки и/или неподходящо поднесено съдържание;
Петте одитни доклада са изпратени на съответните парламентарни комисии в Народното събрание, един е представен на Европейската сметна палата и Европейската комисия.
Подробния отчет на сметната палата тук.
