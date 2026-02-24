Сметната палата с важно уточнение за декларациите за имущество и интереси
©
Припомняме, че с влизането в сила на приетите промени в ЗСП се отменя Законът за противодействие на корупцията, като дейността по установяване на несъответствия в декларираното имущество от лица, заемащи публични длъжности, вече се осъществява от дирекция "Публичен регистър“ към Сметната палата.
Новите образци на декларациите са публикувани на интернет страницата на Сметната палата, раздел: Публичен регистър:
https://www.bulnao.government.bg/bg/publichen-registr/
Лицата, които са подали декларации в периода от 01.01.2026 г. до настоящия момент, не следва да подават отново декларации пред Сметна палата.
Предстои Сметната палата да публикува указания за попълване на декларациите.
