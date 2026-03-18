Смяна на стопаните на хижа във Витоша доведе до истински екшън
Васил Николов от Българския туристически съюз разказва, че в началото разговорите вървели добре и дори предложили на Ивайло да му дадат стая за лятото. После обаче започнал да заплашва.
Васил Николов, БТС: "И отиде и взе пистолета и произведе два изстрела в стената и после почна тук да си го слага в устата, ту да го насочва към мене, но в един момент се разсея и един от колегите успя да му го избие. Той обаче извади едни мечове и каза , че с дългия ще ни убие с късия ще се самоубие."
От БТС викат полиция и Ивайло е свален до София. През нощта обаче се връща и влиза през прозореца.
"Извади мачета още, сатър, пикел и ни замеря с ножица и и един оранжев нож и той се барикадира в тази стая", допълва Николов.
Тогава полицията се връща и арестува Ивайло.
Вчера Ивайло Ненов е отказал за отключи малка стая, която се намира на последния етаж на хижата, днес тя е отворена в присъствието на полицията и вътре са открити няколко растения с марихуана.
Екип на "По света и у нас" се свърза с Ивайло по телефона, той отказва интервю, но обясни, че единствените саксии, които имал били с мушкато. Отрича и да е проявявал агресия, сабите били декоративни. Обвинява БТС, че нарочно му отнели хижата, когато вече е била приведена в добър вид. Договорът обаче е сключен преди повече от 12 години. Той е безвъзмезден и е само за 5-годишно ползване. От дружеството искат да направят нов договор - този път възмезден, но Ивайло протаква. Така се обявява конкурс, който печелят нови стопани. Още миналата седмица те също получили заплахи.
Иво Папазов, стопанин на хижата: "Че той тук няма да ме остави да работя, че няма да ме остави на това място да работя. И квалификации от рода на -ше те запаля докато спиш, ще ти отрежа дърво да ти падне върху покрива."
Владимир Денев, стопанин на хижата: "Надявам се да се усмири и да осъзнае, че всяко нещо има начало и край."
Новите стопани не си представяли влизането във владение по този начин. Туристите вече са добре дошли на "Камен дел".
