Тази вечер и утре сутрин (30-ти ноември 2025 г.) в Софийската област и района на Предбалкана се очакват валежи от сняг, които по прогнози ще бъдат слаби, но достатъчни да създадат зимна условия и локални затруднения по пътищата.За това предупреждават синоптиците от Meteo Balkans.Макар количествата да не са значителни, понижените нощни температури ще създадат условия за образуване на тънък леден слой. Висок риск от поледици се очакват в проходите, предупреждават те.