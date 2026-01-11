Снегът постепенно спира тази нощ, утре температурите падат под - 10
Минималните температури ще са от минус 10° до минус 5°С, по високите полета на запад и югозапад до около минус 13°С, а по Южното Черноморие малко по-високи.
През деня ще е предимно слънчево с временни заоблачавания, но без валежи. Максималните температури ще са между минус 5°С и плюс 2°С в повечето населени места. Умереният и силен запад-северозападен вятър ще продължи през денонощието.
Освен на север от Стара планина, НИМХ издаде предупредителен код за студено време ще бъде в Софийска област, София-град, Кюстендил и Перник.
ФОКУС припомня, че в Русе заради ниските температури ще бъде неучебен ден в училищата. Детските градини обаче ще работят.
