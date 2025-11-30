Сподели close
Сняг натрупа в планина Пирин. Кадри от последното денонощните показват красиви снежни картини от пътеките в планината. 

Споделените в социалните мрежи снимки, събраха множество коментари от любителите на зимните пейзажи.