Снежната покривка на любима хижа в Пирин достигна 5 см
© При бай Славе
"Безбог" се намира на височина 2645 метра, а снегът продължава да вали и да създава красиви пейзажи.
Не забравяйте, че когато сте в планината през снежните месеци на първо място трябва да се погрижите за вашата безопасност. Макар все още да е октомври и температурите да не са прекалено ниски, за да се предпазите в планината при сняг, носете подходящо облекло и екипировка. Винаги проверявайте прогнозата за времето и условията в планината преди да тръгнете. Планирайте маршрута си предварително, като се съобразите с зимните условия и се насладете на времето сред природата пълноценно.
