"Снимай, снимай": Любопитен детайл в записите от Петрохан поражда нови въпроси
В своя публикация във Facebook Желев поставя конкретен въпрос, възникнал след детайлен преглед на дългите видеа, качени публично в YouTube:
"Кой казва до камерата "Снимай, снимай", след като тримата, останали на хижата, вече са се отдалечили?“
По думите му, при внимателно гледане кадър по кадър се чува отчетлив глас в момент, когато хората вече се насочват към хижата. "В един момент — когато хората вече се отдалечават и влизат към хижата — се чува глас, който доста отчетливо казва: "Снимай, снимай“, отбелязва журналистът.
Той подчертава, че не прави категорични заключения, а поставя въпроси относно произхода на звука: "Кой го казва? Откъде идва звукът? Наблизо ли е човекът? Зад камерата ли се намира? Не знам.“
Желев изразява надежда, че разследващите органи са извършили професионален анализ на аудио- и видеоматериалите и са наясно с източника на звука. В същото време той посочва, че когато множество хора разглеждат едни и същи кадри, често се открояват детайли, които първоначално са останали незабелязани.
Към публикацията си журналистът прилага кратък откъс от публичното видео, без редакция или обработка, като оставя на аудиторията сама да прецени какво се чува. "Надявам се просто да има ясно обяснение“, завършва той.
Криминалният психолог Тодор Тодоров за "Петрохан": Информацията не беше поднесена правилно на обществото
09:27
"Дечев привиквал ли е днес полицаите, ангажирани със случая "Петрохан"? Слави Трифонов с въпроси към МВР
22.02
Проф. Николай Овчаров разкри дали случаят "Петрохан" има пряко отношение към българската история
22.02
Бившият председател на ДАНС: Като че ли думите на Цицелков и тези на Гюров бяха в посока на това да се прикрият част от нещата
21.02
ИТН настоява за проверка на вътрешния министър Дечев и твърденията за поискани оставки във връзка с казуса "Петрохан"
21.02
Токсиколог за медикамента, открит в кръвта на Калушев: В миналото той се е използвал за лечение
21.02
Защо във финансовите отчети на сдружението на Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
20.02
Експерт по национална сигурност: Ивайло Калушев е постъпил като истински агент на контраразузнаването
20.02
Брендо остава в затвора
20.02
Ръст на онлайн измамите, съвет: Бъдете предпазливи към спешни оферти или такива, които изглеждат като "твърде добри, за да са истина"
19.02
Проф. Станимир Карапетков: Експертизата по делото "Сияна" е изготвена по "най-съвременна методика"
19.02
Нови записи от хижа "Петрохан" показват отдаването на почит към Калушев от страна на останалите
18.02
Властите за случая "Петрохан": Нямаме какво да крием. По ръцете на Пламен и Дечо са били открити барутни частици, а по ръцете на Ивайло - кръв
18.02
Появиха се ръкописи от хижа "Петрохан": Развий специално отношение към гледане на филми с Лама Иво
17.02
