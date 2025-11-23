Днес в страната от северозапад ще навлиза студен въздух. Над повечето райони ще се задържи предимно облачно. На места в западната половина от страната с прекъсване ще вали дъжд, а през втората половина на деня и в Североизточна България. Над Южна България облачността ще се разкъсва и след обяд ще бъде предимно слънчево. В югоизточната част от страната вятърът ще се задържи умерен от юг-югозапад, а в останалата ще се ориентира от запад-северозапад и ще бъде до умерен. Максималните температури ще са от 6°-7° в северозападните райони до 18°-19° в югоизточните, за София – около 10°, съобщават от НИМХ.Над планините облачността ще е променлива, по-често значителна. Ще има превалявания от дъжд, в местата над 1800 метра – от сняг. С нахлуването на студен въздух от северозапад, привечер в по-ниските части на масивите от Западна България дъждът ще се примесва със сняг, но бързо ще спира. Ще продължи да духа бурен югозападен вятър, който след обяд постепенно ще отслабва и ще се ориентира от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 9°, на 2000 метра – около 0°.По Черноморието облачността ще е по-често значителна, но след обяд ще се разкъсва и намалява. Ще духа умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат 17°-19°.