Честит първи сняг от прохода "Петрохан"! Зимата е все по-близо. След първият за сезона сняг, който заваля на връх Мусала пухкав сняг се сипе и над прохода "Петрохан". Това става ясно от видео заснето от Димитър Паскалев и споделено от Meteo Balkans.Снегът вече е започнал да натрупва.Ви призовава да бъдете внимателни при пътуване в по-високите райони от страната днес и утре и да шофирайте с изправни за метеорологичеите условия автомобили!