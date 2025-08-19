ЗАРЕЖДАНЕ...
Собственичка на ресторант: Не вдигаме умишлено цените, скъпо ни струваше адаптирането към новите изисквания
©
"При нас цените са фиксирани. Сами виждате, че не сме ги закръглили – 4 евро и 9 цента, 12,78 евро. Нямаме право да ги променяме, защото са определени по договор“, обяснява пред БНТ концесионерът Николай Димитров.
Чужденците често предпочитат да плащат в европейската валута, макар тя все още да не е официално платежно средство у нас. Основният проблем идва при връщането на рестото.
"Нямаме никакво количество евроцентове. От догодина ще трябва да имаме. Сега, ако някой плати в евро, връщаме разликата в левове“, казва още Димитров.
Заведенията край плажовете също издават касови бележки с цени в двете валути.
"Като дойдат чужденци, предпочитат да си плащат в евро“, обяснява собственичката на плажно заведение Нина Баева.
Българските туристи обаче забелязват друга тенденция – поскъпване още преди официалното въвеждане на еврото.
"Не знам дали е спекула или не, но не са добре работите“, споделя клиентът Петко Стойнов.
Ресторантьорите отричат умишлено увеличение на цените, но признават, че адаптирането към новите изисквания е струвало скъпо.
"Когато имаме меню с картинки, няма как да разместим цените – трябва до тези в левове да добавим и в евро. Стои грозно, застъпва ястията. Едно такова меню струва 100 лв., а на заведение трябват поне 12“, казва Мая Пепелянкова, собственик на ресторант.
Още отсега се обсъжда догодина цените да бъдат закръглени – най-вероятно нагоре. Това поражда притеснения сред клиентите, но за бизнеса изглежда неизбежна стъпка с оглед на бъдещото въвеждане на еврото.
Още по темата
/
Кредитен консултант: На пазара се наблюдава една лека истерия. Хората се тревожат и бързат да купят имот
13:06
Ако след 10 години намерите в дома си левове или стотинки, стана ясно дали ще можете да ги обмените в евро
08:47
Грешно ли ще бъде, ако надписът на българските монети от 2 евро "БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ" бъде изписан по този начин?
18.08
Проф. Вюрмелинг съветва за еврото: Поддържайте висока ценова чувствителност след смяната на валутата, за да се избегне излишна инфлация
17.08
КНСБ: Цените в големите магазини са по-високи от малките, а продуктите на едро са с до 30% по-евтини
15.08
Още от категорията
/
Вълканов: В търговията на дребно печалбите са между 2 и 5%, в преработката – 6-10%, а в селското стопанство – 25-30%
08:57
Съвет към собствениците на малки бизнеси: Не съкращавайте в паника, първо разберете къде отиват парите ви
18.08
Собственик на мандра: От години не съм вдигал цените на едро, но търговците слагат яки надценки
17.08
Николай Костов: Аптеките се справят с двойното етикетиране, но недостигът на лекарства остава сериозен
10.08
Производители очакват провал на реколтата от царевица и алармират: Ние ще зачеркнем тази култура
09.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.